Se Coucher Moins Bête a 10 ans

Il y a 10 ans jours pour jours, le 1er mars 2010, je lançais avec l'aide de celle qui allait devenir mon épouse le site et l'application Se Coucher Moins Bête sur iPhone. Cette idée un peu folle à l'époque (faire une application d'anecdotes "culturelles") a connu un succès dépassant toutes nos espérances.

Nous, petite startup basée alors dans le bureau d'un petit T3 à Bandol dans le Var, sommes restés 3 mois durant en tête des téléchargements sur iPhone en France, devant des applications ayant connu un succès international comme Angry Birds. 10 ans plus tard, nous avons dépassé les 5 millions de téléchargement en France et les 450 000 membres. A notre pic en 2015, nous avions plus de 400 000 visites quotidiennes, soit plus que certains grands médias nationaux de l'époque ! Nous sommes passés plein de fois à la radio et à la télé, avons été copiés par un célèbre animateur télé pour une de ses émissions, et avons régulièrement obtenu des distinctions de la part d'Apple, Google et Microsoft. Depuis, le marché des applications smartphone a beaucoup évolué, le nombre d'applications a explosé, les GAFA ont investi ce secteur avec des moyens immenses et Boris Guéry (le développeur principal de SCMB) et moi avons chacun pris un chemin "professionnel" qui nous a un peu éloigné de l'application. C'est l'occasion pour moi de le remercier pour son travail de grande qualité depuis tant d'années. Aujourd'hui, "SCMB" reste encore une application avec une audience élevée, une communauté fidèle et près de 10 000 anecdotes. Cela restera pour mon épouse et moi une aventure incroyable et passionnante qui montre qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et croire en ses idées. Nous vous remercions ainsi du fond du coeur, vous lecteurs, commentateurs et "soumissionneurs" d'anecdotes pour votre fidélité. Nous savons que certains sont là depuis les tout débuts. Sans vous, rien n'aurait été possible. Merci.